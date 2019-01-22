Родичі моряків просять ЄС вплинути на надання медичної допомоги полоненим

Фото: зустріч родичів моряків з послом ЄС Мегленою Куневою (facebook.com/denisovaombudsman)

Зокрема, моряків просять вивезти до нейтральної країни для надання медичної допомоги

Родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Як зазанчається, родичі звернули увагу на тяжкий стан поранених та попросили країни ЄС негайно втрутитись у ситуацію та вплинути на повернення моряків додому.

"Або передати їх до третьої (нейтральної) країни для надання кваліфікованої медичної допомоги", - повідомила Денісова.

Водночас, посол ЄС в Раді Європи підтримала прагнення звільнити українських моряків та запевнила, що країни ЄС підтримують територіальну цілісність України, вимагають безумовного звільнення військовополонених і надання негайної кваліфікованої допомоги пораненим морякам.

Раніше родичі поранених українських моряків заявляли, що у вівторок, 22 січня, трьох українців планують перевезти з "Матросской тишины" в СІЗО "Лефортово", не зважаючи на те, що їхнє лікування не завершене.

Крім того, за словами українського омбудсмена Людмили Денісової, пораненим морякам припинили надавати лікування з початку 2019 року.

РБК-Україна писало, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я українських моряків, захоплених Росією у ході атаки у Керченській протоці.