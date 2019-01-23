Денисова заявила, що в комітеті ПАРЄ схвалили доповідь по подіях в Азовському морі

Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

За текст проголосували усі за винятком одного члена комітету

У комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин і демократії схвалили доповідь стосовно конфлікту в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Вона повідомила, що обговорювався проект резолюції "Ескалація напруження навколо Азовського моря та Керченської протоки та загрози європейській безпеці" .

"Доповідь з цієї ситуації розглядалася і була схвалена, разом із запропонованими поправками народного депутата України, члена української делегації у ПАРЄ Олексія Гончаренка, в Комітеті ПАРЄ з питань політичних відносин та демократії", - написала Денисова.

За її словами, за текст проголосували усі за винятком одного члена зазначеного комітету. У документі йдеться про звільнення моряків, вимогу вільного судноплавства, засудження побудови мосту через Керченську протоку.

Окрім цього, головна увага документу спрямована на дотриманні прав людини, умовах утримання українських моряків, чи до них не застосовуються тортури або інше нелюдське поводження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.