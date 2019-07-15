Україна і РФ 16 липня планують обмінятися списками утримуваних осіб

Фото: Людмила Денисова та Тетяна Москалькова (facebook.com/denisovaombudsman)

Омбудсмени України і РФ провели зустріч у Києві

Український омбудсмен Людмила Денисова анонсувала обмін списками утримуваних осіб з російською стороною. Про це вона заявила на брифінгу за результатами зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу омбудсмена в Україні Facebook.

Сьогодні в Києві відбулася зустріч Денисової і Москальковою, в ході якої обговорювався механізм взаємного звільнення громадян Росії і України.

"Завтра (16 липня, ред.), я сподіваюся, при нашій зустрічі ми обміняємося списками наших громадян на територіях України і Росії, які перебувають у місцях позбавлення волі. Будемо їх верифікувати. Ми продовжимо співпрацю і говоримо про те, що нам потрібно передати один одному списки наших громадян. Ми проведемо верифікацію цих громадян, які утримуються, і будемо проводити можливі зустрічі для визначення механізмів їх повернення", - заявила Денисова.

Спільна заява за результатами зустрічі Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової та Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Опубліковано Офіс Омбудсмана України Понеділок, 15 липня 2019 р.

Зазначимо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова сьогодні приїхала в Київ на засідання Подільського районного суду Києва по справі обвинуваченого у державній зраді головного редактора РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського.

Як відомо, Вишенський був затриманий у Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. На даний момент він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін думає про можливості обміну українського політв'язня Олега Сенцова на Вишинського.