Денисова вчергове звернулася до омбудсмена РФ з проханням звільнити Сенцова

Денисова попросила Москалькову сприяти зверненню з відповідним проханням до Путіна

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової з проханням звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці. Звернення опубліковано на сторінці Денисової в Facebook.

"І знову звертаюся до своєї колеги - уповноваженого РФ Тетяни Москалькової сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і зверненню з відповідним проханням до президента РФ. Перший такий лист до неї я відправила 20 червня. Москалькова Тетяна Миколаївна закликаю вас дотримуватися прав людини і слідувати принципу гуманності по відношенню до Олега Сенцова! Прошу невідкладно відреагувати на моє прохання про звільнення Олега Сенцова і звернутися з відповідним проханням до президента РФ!", - повідомила вона.

І знову звертаюся до своєї колеги - Уповновженого РФ Тетяни Москалькової сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування... Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України в Російській Федерації звернулося до Федеральної служби безпеки Росії і російському омбудсмену Москальковой щодо візиту Денисової до політв'язнів. Москалькова 26 червня 2018 року планує відвідати засудженого М. Е. Одинцова, що міститься в СІЗО р. Києва.