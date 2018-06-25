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Денисова в очередной раз обратилась к омбудсмену РФ с просьбой освободить Сенцова

НовостиОбщество    25.06.2018 - 20:33
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова попросила Москалькову способствовать обращению с соответствующей просьбой к Путину

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену России Татьяне Москальковой  с просьбой освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме. Обращение опубликовано на странице Денисовой в Facebook.

"И снова обращаюсь к своей коллеге - уполномоченного РФ Татьяне Москальковой способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обращению с соответствующей просьбой к президенту РФ. Первое такое письмо к ней я отправила 20 июня. Москалькова Татьяна Николаевна призываю вас соблюдать права человека и следовать принципу гуманности по отношению к Олегу Сенцову!", - сообщила она.

 

І знову звертаюся до своєї колеги - Уповновженого РФ Тетяни Москалькової сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування...

Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в Российской Федерации обратилось к Федеральной службе безопасности России и российскому омбудсмену Москальковой относительно визита Денисовой к политзаключенным. Москалькова 26 июня 2018 года планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева.

Омбудсмен РФ Москалькова завтра посетит Украину с мониторинговым визитом Посольство Украины в РФ обратилось к ФСБ и Москальковой по вопросу визита омбудсмена к Сенцову
Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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