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Интервью

Денисова обратилась к послам ЕС с просьбой поддержать Украину в освобождении политзаключенных Кремля

НовостиПолитика    02.07.2018 - 20:49
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Денисова отметила, что Российская Федерация не выполняет договоренностей

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к послам Евросоюза с просьбой поддержать Украину в освобождении политзаключенных Кремля. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова отметила, что Российская Федерация не соблюдает ни договоренностей президентов Украины и РФ, ни международные конвенции, ни собственное законодательство.

"Украина, со своей стороны, сделала все надлежащие шаги. Учитывая предварительные договоренности, президент Украины Петр Порошенко взял на себя обязательства предоставить разрешение госпоже Москальковой приехать в Украину, несмотря на то, что у нее был запрет на въезд", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что информация, которая поступает об Олеге Сенцове является очень противоречивой.

"И у меня есть подозрение, что Олега кормят неизвестной смесью. Это подозрение подтверждается фактом - письмом от советника президента РФ Михаила Федотова. В нем четко указано, что с 8-го июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью. Что это за смесь, какие в ней составляющие - мы не знаем", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме этого Денисова обратила внимание послов на то, что доподлинно неизвестно, что на самом деле происходит с Сенцовим и призвала поддержать Украину в ее стремлении освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Напомним, ранее сегодня, 2 июля, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине россиян и украинских политзаключенных.

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Теги публикации: омбудсмен, Денисова, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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