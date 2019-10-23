Денісова назвала заборгованість уряду по пенсіям переселенцям

Пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) український уряд заборгував пенсії на суму понад 8 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

Вона наголосила, що станом на 1 вересня 2018 року, 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію, що пов’язано з припиненням їх виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджено Кабінетом міністрів України.

"Найбільш кричуща ситуація склалася з виплатою пенсій громадянам з числа ВПО, а також мешканцям непідконтрольних уряду України територій. На 01.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн... В середньому заборгованість складає по 31 тис. грн. на особу, а загальна сума не виплачених пенсій пенсіонерам, які перебували на обліку в органах Фонду на територіях, що на сьогодні тимчасово окуповані, у період з червня 2016 року по квітень 2018 складає 33,6 млрд. грн", - написала Денісова.

Раніше члени комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонували виплачувати пенсії мешканцям окупованих територій незалежно від наявності статусу внутрішньо переміщеної особи.

РБК-Україна писало, що голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликає Кабінет міністрів України змінити правила виплати пенсій переселенцям.