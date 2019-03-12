ООН закликає Кабмін змінити правила виплати пенсій переселенцям

Фото: Фіона Фрейзер (mfa.gov.ua)

Фрейзер підкреслила, що українці повинні мати рівний доступ до пенсії незалежно від того, де вони живуть

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер закликає Кабінет міністрів України змінити правила виплати пенсій переселенцям. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Фрейзер зазначила у ході презентації нової 25-ї доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що українці повинні мати однаковий доступ до пенсії незалежно від того, де вони живуть.

"Наша рекомендація залишається незмінною - слід негайно скасувати прив'язку доступу до пенсій до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб. Люди повинні мати однаковий доступ до пенсії незалежно від того, де вони живуть", - заявила глава Моніторингової місії ООН.

Вона зазначила, що в якийсь момент після 2014 року понад 700 тисяч пенсіонерів з реєстрацією місця проживання на територіях, які контролюються самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР", втратили доступ до своїх пенсій.

"Ця ситуація триває досі. Це прямий результат державної політики, якою право на пенсію прив'язане до реєстрації в якості внутрішньо переміщених осіб і до процедури верифікації, яка випливає з такої прив'язки", - сказала Фрейзер.

Нагадаємо, влітку 2018-го агентство ООН у справах біженців вітає рішення Верховного суду України про визнання незаконності позбавлення пенсій внутрішньо переміщених осіб.

Так, Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду (ПФУ) і визнала незаконною відмову виплачувати пенсії ВПО.

Додамо, раніше РБК-Україна писало, що проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з яких-небудь причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше двох місяців.