РФ планує і далі використовувати політв'язнів для торгу, - Геращенко

РФ і досі не дала жодної відповіді на пропозицію обміняти 36 росіян на українських політв'язнів

Росія планує і далі використовувати українських політвязнів для торгу та шантажу і в брудних політичних іграх. Про це заявила перший замголови Верховної ради Ірина Геращенко у своєму Facebook.

Нардеп зазначила, що РФ і досі не дала жодної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на українців у російських тюрмах.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри... Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

"Гуманітарна підгрупа. Російська Федерація так і не дала жодної відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян в обмін на наших у російських тюрмах. Ні усної, ні письмової. Що свідчить про те, що РФ її громадяни не потрібні. Повністю контрольовані РФ представники ОРДЛО заявили, що вестимуть розмову про звільнення заручників лише з однією людиною, вчергове таким чином намагаючись виконати замовлення Кремля щодо корекції складу групи", - зазначила парламентар.

Вона підкреслила, що ні Москва, ні ОБСЄ, ні "маріонетки Кремля" ніяк не зможуть вплинути на визначення Україною своїх переговорників, оскільки визначати їх - суверенне право нашої держави.

Геращенко зазначила, що Кремль ще не готовий віддати українських політвязнів, оскільки хоче і надалі використовувати це питання як козир.

"Кремль поки що не готовий віддавати ані українців, які знаходиться у тюрмах РФ, ані українців на окупованих Донбасі і в Криму. Москва ще не склала ціну, що вимагати за цей козир, й планує і далі використовувати питання заручників для торгу, шантажу і в брудних політичних ігрищах", - зазначила вона.

Україна вчергове вимагає від Росії надати незалежним лікарям і МКЧХ доступ до українських бранців у РФ.

"Ми вимагаємо від повноцінного учасника мінського процесу -РФ - доступу незалежних лікарів і МКЧХ до Сенцова, Балуха , Сущенка, Гриба, викраденого в Луганську, засудженого в Ростові і відправленого до Сибіру Сизановича, Кольченка, Карп‘юка, Клиха, інших", - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зазначала, що наразі по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я.