Хто такий Денис Шмигаль: що відомо про нового прем'єра

Денис Шмигаль призначений прем'єр-міністром України 4 березня. Рада підтримала його кандидатуру 291 голосом. Докладніше про те, хто такий Шмигаль і хто ввійде в його уряд - у матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Денис Шмигаль

Кандидатура Шмигаля була висунута особисто президентом Володимиром Зеленським.

Під час голосування його підтримали Слуга народу (242 голоси), депутатські групи За майбутнє (18 голосів), Довіра (17 голосів), а також позафракційні нардепи (14 голосів).

Денис Шмигаль в Кабміні Гончарука був віце-прем'єр-міністром, а також міністром розвитку громад і територій (попередні назви відомства: Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України, потім - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України). На цю посаду було призначено 4 лютого 2020 року.

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

До цього з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року Шмигаль очолював Івано-Франківську ОДА.

На держслужбу вперше потрапив у 2009 році - у Львівську ОДА. Там він пропрацював до 2013 року.

В 2014 році став заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

А з 2015 по 2017 в ТОВ ТПК "Львівхолод" був радником віце-президентом, генеральним директором і членом Спостережної ради.

З 2017 по 2019 роки працював в структурах ДТЕК - був заступником гендиректора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", а також директором "ДТЕК Бурштинська ТЕС". Саме тому в політичних колах новопризначеного прем'єра вважають креатурою Рината Ахметова.

У той же час, впливовий нардеп не з числа "слуг народу" в розмові з РБК-Україна зазначив, що не варто пов'язувати Шмигаля з Ахметовим.

"Він людина президента на 100%. З Зеленським вони зійшлися ще коли Шмигаля розглядали на львівського губернатора. Потім призначили в Івано-Франківськ і він показав швидкий результат. Там місцевий бізнес дуже ним задоволений", – додало джерело.

Пріоритети Шмигаля в якості прем'єра

Під час свого виступу перед голосуванням про призначення, Шмигаль озвучив свої пріоритети на посаді прем'єра. Серед них він выледил:

перегляд бюджету в частині підвищення пенсій та інших соцвиплат, та скорочення деяких інших витрат;

врегулювання питання з зарплатами чиновників;

погашення заборгованості по зарплатах перед шахтарями;

врегулювання питань, пов'язаних із загрозою коронавіруса;

робота над завершенням війни на Донбасі і поверненням Криму

Хто увійде в Кабмін Шмигаля

У парламенті з'явився список нового уряду Шмигаль. Нагадаємо, що кандидатів на голів МЗС і Міноборони вносить президент. Решту міністрів доназначат на наступному тижні.

Вадим Пристайко – віце-прем'єр з євроінтеграції

Олексій Резніков – віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Михайло Федоров – віце-прем'єр, міністр цифровий політики

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я

Владислав Криклій – міністр інфраструктури

Марина Лазебна – міністр соціальної політики

Денис Малюська – міністр юстиції

Олег Немчинов – міністр Кабінету міністрів

Ігор Уманський – міністр фінансів

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій

Міністри, яких немає в списку, будуть доназначены на наступному тижні. Нагадаємо, що за словами джерела РБК-Україна в парламенті, в даний час вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики і віце-прем'єр-міністр з питань економіки.