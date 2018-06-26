Уряд запропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, - Гройсман

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект на наступному тижнi

Наступного тижня Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект, який поверне в Україну кримінальну відповідальність за контрабанду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми ініціюємо та, думаю, що на наступному тижні внесемо у парламент, будемо просити депутатів підтримати норму, яка криміналізує контрабанду. Займаєшся контрабандою - це кримінальна відповідальність та реальний термін ув'язнення", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, також Гройсман повідомив, що в результаті боротьби з контрабандними схемами за підсумками року в уряді розраховують вивести з тіні до 100 мільярдів гривень.

"Минулого року я сказав, що на українській митниці в тіні за нашими оцінками, від 35 до 50 млрд гривень. Це було в 2017 році. Хочу проінформувати, що всі ті заходи, які ми робили для того, щоб наповнити бюджет дали плюсом 79 мільярдів гривень. Тобто ми розраховували на 50, а сьогодні бачимо, що по факту (в тіні ред.) перебували 79 млрд грн. Але поки ми "закручували гайки" там, де ми розуміли, нарощувалась нова система", - розповів Гройсман.

