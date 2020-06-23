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Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи

Новини » Економіка     23.06.2020 - 16:59
Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг переказів у квітні впав на 10%

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у квітні 2020 року склав 826 млн доларів. Це на 10,4% менше, ніж у березні (922 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Тим не менш, за січень-квітень 2020 року обсяг переказів (3733 млн доларів) на 2,4% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року (3645 млн доларів)

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У квітні неформальними каналами в Україну було переведено 296 млн доларів.

Грошові перекази в Україну скоротилися після початку кризи

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).

В НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

НБУ в квітні на основі прогнозу економічного розвитку країн - реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українипереводденьги
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