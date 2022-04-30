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Грошові перекази в Україну з-за кордону трохи скоротилися після початку війни

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Україна, Субота 30 квітня 2022 09:33
Грошові перекази в Україну з-за кордону трохи скоротилися після початку війни Фото: трудові мігранти скоротили перекази в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2022 року склав 929 млн доларів. Це на 12,6% менше, ніж у лютому (1 064 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-березень 2022 року в Україну надійшло 3 053 млн доларів, що на 9,3% менше, ніж роком раніше (3 365 млн доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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