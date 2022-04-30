Грошові перекази в Україну з-за кордону трохи скоротилися після початку війни

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за березень 2022 року склав 929 млн доларів. Це на 12,6% менше, ніж у лютому (1 064 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-березень 2022 року в Україну надійшло 3 053 млн доларів, що на 9,3% менше, ніж роком раніше (3 365 млн доларів).

Відзначити, трудові мігранти у 2021 році перевели в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 14,3 до 15,0 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 15,0 до 16,2 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 15,7 до 17,0 млрд доларів.