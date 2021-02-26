НБУ назвав найбільших отримувачів грошових переказів з України

У 2020 році з України за кордон через системи переказу коштів спрямовано 556 млн доларів, що більше у порівнянні з 2019 роком на 40%. Сума одного переказу з України виріс на 29% - до 519 доларів.

В Україну через системи переказу коштів направлено 2 697 млн доларів, що на 16% більше, ніж за 2019 рік. У тому числі, з США - 18%, з Італії - 13%, Ізраїля - 12%, з території Росії - 7%, з Німеччини - 6%. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7% до 393 доларів.

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Зазначимо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону був однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.