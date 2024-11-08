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"Единственное, что уцелело". На руинах дома в Запорожье нашли фото погибших мамы с сыном

Запорожье, Пятница 08 ноября 2024 15:05
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"Единственное, что уцелело". На руинах дома в Запорожье нашли фото погибших мамы с сыном Фото: в Запорожье прощаются с жертвами обстрела (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Запорожье объявлен День траура после трагической гибели мирных жителей в результате российских обстрелов. Вчера, 7 ноября, российская управляемая авиабомба (КАБ) попала в подъезд многоэтажки, где, в частности, находились три члена одной семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую ГВА.

На развалинах разрушенного дома была найдена фотография полуторагодовалого Адама и его мамы Софии, которую выложила в сеть сестра погибшей Анна Павлишина.

&quot;Единственное, что уцелело&quot;. На руинах дома в Запорожье нашли фото погибших мамы с сыном

Фото: Погибшие мать и ее сын (instagram.com/annap_photo)

"Это поцарапанное фото - единственное, что уцелело из квартиры моего дяди, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, стоящее на кухне. На нем моя сестра и мой полуторагодовалый племянник, девушка с ребенком слева, которых vbiv вчера русский КАБ" , – подписала фотографию девушка.

Девушка сообщила, что было прямое попадание в их подъезд. Отдельно нашли сестру, а затем из-под завалов достали вместе тела ребенка и его прабабушки.

"Мы были там почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Они все погибли. Всех опознали. Честно говоря, сестру я узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не отважилась", - поделилась Анна в Instagram.

Напомним, что российские террористы днем 7 ноября нанесли массированный удар КАБам по Запорожью. В результате массовой атаки погибли 4 человека, еще 40 пострадали. Россияне вчера запустили на город пять КАБов, попавших в жилые дома и больницы Позже до 10 человек возросло число погибших в результате авиаудара РФ по Запорожью.

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