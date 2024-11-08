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"Єдине, що вціліло". На руїнах будинку в Запоріжжі знайшли фото загиблих мами з сином

Запоріжжя, П'ятниця 08 листопада 2024 15:05
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"Єдине, що вціліло". На руїнах будинку в Запоріжжі знайшли фото загиблих мами з сином Фото: у Запоріжжі прощаються з жертвами обстрілу (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Запоріжжі оголошено День жалоби після трагічної загибелі мирних жителів унаслідок російського обстрілу. Вчора, 7 листопада, російська керована авіабомба (КАБ) влучила в під’їзд багатоповерхівки, де, зокрема, перебували троє членів однієї родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську МВА.

На руїнах зруйнованого будинку знайшли фотографію півторарічного Адама і його мами Софії, яку виклала в мережу сестра загиблої Анна Павлишина.

&quot;Єдине, що вціліло&quot;. На руїнах будинку в Запоріжжі знайшли фото загиблих мами з сином

Фото: Загиблі мати та її син (instagram.com/annap_photo)

"Це подряпане фото - єдине, що вціліло з квартири мого дядька, маминого брата, якого я обожнюю. Тільки одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій півторарічний племінник, дівчина з дитиною зліва, яких vbiv вчора російський КАБ", - підписала світлину дівчина.

Дівчина повідомила, що було пряме влучання в їх під‘їзд. Окремо знайшли сестру, а потім з-під завалів дістали разом тіла дитини і його прабабусі.

"Ми були там майже до ранку, сподівалися до останнього, але дива не трапилося. Вони всі загинули. Усіх упізнали. Чесно кажучи, сестру я впізнала, а на дитину подивитися не змогла. Просто не наважилася", - поділилася Анна в Instagram.

Нагадаємо,що російські терористи вдень 7 листопада завдали масованого удару КАБами по Запоріжжю. Внаслідок масової атаки загинули 4 особи, ще 40 постраждали. Росіяни вчора запустили на місто п'ять КАБів, які потрапили до житлових будинків та лікарні Пізніше до 10 людей зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ по Запоріжжю.

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