День траура в Украине: количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 75

"Сегодня по всей стране день траура по погибшим в результате страшной атаки на Кривой Рог", - говорится в публикации чиновника в Telegram утром 6 апреля.

Он отметил, что по всем городам и селам Украины граждане чествуют невинных жертв того военного преступления российских захватчиков, которые в очередной раз устроили террор против гражданского населения.

Также глава ОВА рассказал, что в Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за вражеского ракетного удара вечером 4 апреля.

"Относительно количества пострадавших после той страшной трагедии, то за помощью медиков обратился еще один человек", - сообщил Лысак.

Он уточнил, что "тех, кто нуждался в их помощи, уже 75".

"Из них 37 остаются в больницах. Состояние 19 пациентов все еще тяжелое", - добавил руководитель администрации.

Российский ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля

Напомним, что в пятницу вечером росармия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар с применением баллистики. В результате вражеского обстрела погибло много людей: по последним данным, из-за атаки были убиты 18 граждан, среди них - 9 детей.

Кассетная ракета врага попала в жилой район города вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Владимир Зеленський решительно осудил этот российский обстрел, подчеркнув необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.

5 апреля сообщалось, что из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура - в городах приспустят флаги и будет объявлена минута молчания.

Также мы писали, что вчера полиция показала первые кадры после вражеских обстрелов Кривого Рога.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.