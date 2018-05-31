День захисту дітей 2018: програма заходів у Києві

День захисту дітей 2018 відзначається 1 червня. Афіша заходів у Києві до дитячого свята буде дуже насиченою розвагами
Міжнародний день захисту дітей щорічно відзначають у перший день літа в Україні та в багатьох країнах світу. Яскраве і веселе свято, присвячене малюкам, в столиці розпочнеться 1 червня і триватиме всі вихідні. Styler пропонує добірку найцікавіших заходів на День захисту дітей 2018, куди можна піти всією сім'єю.
Грандіонзний танцювальний флешмоб на День захисту дітей 2018 пройде на Контрактовій площі. Близько тисячі юних танцюристів з різних куточків країни одночасно станцюють вальс. 1 і 2 червня Контрактова площа стане найбільшим танцювальним майданчиком Європи - тут відбудеться перший Київський бал. Гостей свята розважатимуть майстер-класами, також можна буде взяти автограф у зірок танцювальної сцени і взяти участь в хореографічних постановках.
Фото: На День захисту дітей пройде танцювальний флешмоб (pixabay.com/Lin_da)
День захисту дітей в Київському академічному театрі ляльок відсвяткують прем'єрою вистави "Чарівна лампа Аладіна". А 1-2 червня з 10:30 тут відбудеться конкурс малюнка, переможець якого стане володарем квитків на прем'єрний показ театральної постановки. Розважати дітей на конкурсі будуть улюблені казкові герої.
Соціальна акція до Дня захисту дітей пройде в центрі столиці 2 червня. "Всеукраїнський марш на захист прав дітей та сімей" стартує об 11:00 і пройде за маршрутом: Софійська площа - Володимирський проїзд - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - алея Героїв Небесної Сотні - вул. Інститутська - вул. Шовковична - вул. Михайла Грушевського - площа Конституції.
Фото: День захисту дітей 2018 - 1 червня (pixabay.com/alteredego)
2 червня в Національному ботанічному саду ім. Гришко пройде захід, присвячений Дню захисту дітей. Під час сімейного свята заплановано нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка "Мама найкраща в світі", також з 16:00 розпочнеться розважальна програма для малюків та їхніх батьків.
У Києвському цирку в День захисту дітей 2018 відбудеться гала-шоу фестивалю "Золотий каштан". На сцені покажуть видовищні номери українські молоді циркові колективи. Юні таланти представлять видовищні постановки з трюками і спецефектами. Початок шоу 1 червня в 18:00, вартість від 50 грн.
Відкриття батутного містечка Summer Park на "Даринку" приурочене до Дня захисту дітей. З 1 червня почне свою роботу найбільший батутний комплекс з гірками, надувним скалодромом, атракціонами, водним футболом. Розважати юних відвідувачів будуть аніматори, ціроквие артисти. 1 червня в Summer Park пройде вистава з тваринами і різні конкурси, а 2 червня виступлять співачка VALEVSKAYA і хор "MUZA". Парк буде працювати з 10:00 до 20:00 протягом усього літа. У день відкриття вхід на територію парку - вільний.
Фото: Батути в Summer park почнуть працювати з 1 червня (pixabay.com/Skitterphoto)
Сімейне свято в День захисту дітей відбудеться в ТРЦ "Гулівер". 1 червня з 18:00 організатори свята запрошують на розважальну програму для всієї родини. Малюкам запропонують аквагрим, дітей розважатимуть аніматори в образі героїв з "Суперсімейки". Заплановані танцювальні номери, виступи учасників шоу "Голос. Діти". Зоряними гостями свята стануть Наталія Сумська і TAYANNA.
Пізнавальний захід до Дня захисту дітей відбудеться в Unit.City. З 2 червня тут почнеться міжнародний архітектурний фестиваль ARCHIKIDZ!. В рамках заходу відбудуться майстер-класи, захоплюючі лекції. Діти та їхні батьки зможуть взяти участь у створенні архітектурних інсталяцій. На фестивалі буде представлено архітектурний проект "Мегаполіс", який уособлює сучасне велике місто, також буде працювати майстерня 3D-друку.
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