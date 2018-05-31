День захисту дітей 2018: програма заходів у Києві

День захисту дітей 2018 відзначається 1 червня. Афіша заходів у Києві до дитячого свята буде дуже насиченою розвагами

Міжнародний день захисту дітей щорічно відзначають у перший день літа в Україні та в багатьох країнах світу. Яскраве і веселе свято, присвячене малюкам, в столиці розпочнеться 1 червня і триватиме всі вихідні. Styler пропонує добірку найцікавіших заходів на День захисту дітей 2018, куди можна піти всією сім'єю.

День захисту дітей в Києві: афіша заходів

Грандіонзний танцювальний флешмоб на День захисту дітей 2018 пройде на Контрактовій площі. Близько тисячі юних танцюристів з різних куточків країни одночасно станцюють вальс. 1 і 2 червня Контрактова площа стане найбільшим танцювальним майданчиком Європи - тут відбудеться перший Київський бал. Гостей свята розважатимуть майстер-класами, також можна буде взяти автограф у зірок танцювальної сцени і взяти участь в хореографічних постановках.

Фото: На День захисту дітей пройде танцювальний флешмоб (pixabay.com/Lin_da)

День захисту дітей в Київському академічному театрі ляльок відсвяткують прем'єрою вистави "Чарівна лампа Аладіна". А 1-2 червня з 10:30 тут відбудеться конкурс малюнка, переможець якого стане володарем квитків на прем'єрний показ театральної постановки. Розважати дітей на конкурсі будуть улюблені казкові герої.

Соціальна акція до Дня захисту дітей пройде в центрі столиці 2 червня. "Всеукраїнський марш на захист прав дітей та сімей" стартує об 11:00 і пройде за маршрутом: Софійська площа - Володимирський проїзд - вул. Михайлівська - Майдан Незалежності - алея Героїв Небесної Сотні - вул. Інститутська - вул. Шовковична - вул. Михайла Грушевського - площа Конституції.

Фото: День захисту дітей 2018 - 1 червня (pixabay.com/alteredego)

2 червня в Національному ботанічному саду ім. Гришко пройде захід, присвячений Дню захисту дітей. Під час сімейного свята заплановано нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка "Мама найкраща в світі", також з 16:00 розпочнеться розважальна програма для малюків та їхніх батьків.

У Києвському цирку в День захисту дітей 2018 відбудеться гала-шоу фестивалю "Золотий каштан". На сцені покажуть видовищні номери українські молоді циркові колективи. Юні таланти представлять видовищні постановки з трюками і спецефектами. Початок шоу 1 червня в 18:00, вартість від 50 грн.

Відкриття батутного містечка Summer Park на "Даринку" приурочене до Дня захисту дітей. З 1 червня почне свою роботу найбільший батутний комплекс з гірками, надувним скалодромом, атракціонами, водним футболом. Розважати юних відвідувачів будуть аніматори, ціроквие артисти. 1 червня в Summer Park пройде вистава з тваринами і різні конкурси, а 2 червня виступлять співачка VALEVSKAYA і хор "MUZA". Парк буде працювати з 10:00 до 20:00 протягом усього літа. У день відкриття вхід на територію парку - вільний.

Фото: Батути в Summer park почнуть працювати з 1 червня (pixabay.com/Skitterphoto)

Сімейне свято в День захисту дітей відбудеться в ТРЦ "Гулівер". 1 червня з 18:00 організатори свята запрошують на розважальну програму для всієї родини. Малюкам запропонують аквагрим, дітей розважатимуть аніматори в образі героїв з "Суперсімейки". Заплановані танцювальні номери, виступи учасників шоу "Голос. Діти". Зоряними гостями свята стануть Наталія Сумська і TAYANNA.

Пізнавальний захід до Дня захисту дітей відбудеться в Unit.City. З 2 червня тут почнеться міжнародний архітектурний фестиваль ARCHIKIDZ!. В рамках заходу відбудуться майстер-класи, захоплюючі лекції. Діти та їхні батьки зможуть взяти участь у створенні архітектурних інсталяцій. На фестивалі буде представлено архітектурний проект "Мегаполіс", який уособлює сучасне велике місто, також буде працювати майстерня 3D-друку.

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