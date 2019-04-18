У день виборів у Києві видаватимуть паспорти

У день другого туру виборів в Україні 21 квітня 2019 року усі столичні центри надання адміністративних послуг видаватимуть готові паспорти заявникам. Про це повідомляється у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, видача паспортів буде здійснюватися з 9:00 до 19:00.

"Таке рішення прийнято з метою реалізації права громадян України на участь у голосуванні під час чергових виборів президента України", - сказала директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

Раніше повідомлялося, що громадянам вже розіслані запрошення для голосування у другому турі виборів президента України. У запрошеннях вказані номер виборчої дільниці, адреса та конкретне приміщення, в якому будуть розташовані кабінки.

РБК-Україна писало, що до Центральної виборчої комісії (ЦВК) 16 квітня надійшло звернення окружної виборчої комісії № 59, розташованій в зоні проведення операції Об’єднаних сил, про неможливість проведення повторного голосування.

Нагадаємо, що другий тур виборів президента України відбудеться у цю неділю 21 квітня 2019 року. У МВС нагадали, що 19 квітня, в Україні починається частковий "режим тиші", коли не можна публікувати результати соціологічних досліджень. 20 квітня кандидати повинні повністю утриматися від передвиборчої агітації.