ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

День учителя 2025 в Украине: история, традиции и как празднуют во время войны

Пятница 03 октября 2025 14:30
UA EN RU
День учителя 2025 в Украине: история, традиции и как празднуют во время войны Фото: День учителя в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В воскресенье, 5 октября 2025 года, в Украине отмечают День работников образования - профессиональный праздник всех педагогов, преподавателей и воспитателей. Это ежегодное событие, которое чествует людей, формирующих будущее поколение и закладывающих основы развития общества.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Как появился День учителя

Традиция праздновать День учителя берет начало еще в XIX веке в разных странах мира, где дни чествования педагогов приурочивались к памяти выдающихся деятелей образования. В СССР официально этот праздник ввели в 1965 году, а в 1980-м закрепили постановлением Верховной Рады.

В Украине День учителя был установлен указом президента в 1994 году. С тех пор его ежегодно отмечают в первое воскресенье октября.

Традиции празднования

В школах праздник часто отмечают в пятницу - накануне официальной даты. Этот день обычно является сокращенным и сопровождается концертами, креативными выступлениями учеников и "Днем самоуправления", когда старшеклассники берут на себя роли учителей или администрации школы.

Однако во время полномасштабной войны формат празднования изменился: многие школы отказались от громких мероприятий, ограничиваясь теплыми словами благодарности, онлайн-встречами или волонтерскими инициативами. Часто педагоги призывают учеников не покупать им подарки, а направлять средства на помощь ВСУ.

Праздник в мире

На международном уровне Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Его ввела ЮНЕСКО в 1994 году в честь принятия в Париже Рекомендации о статусе учителей. Этот документ определил права педагогов, условия их работы и роль в развитии общества.

В некоторых странах дата празднования другая: например, в Индии - 5 сентября, в Аргентине - 11 сентября. В Украине же сохранена традиция первого воскресенья октября.

Почему это важно

Сегодня украинские учителя работают в сложных условиях - под угрозой обстрелов, в укрытиях или онлайн. Они не только учат детей, но и помогают им сохранять ощущение стабильности и веры в будущее.

День учителя - напоминание, что труд педагогов имеет огромное значение для страны, ведь именно они воспитывают тех, кто будет строить послевоенную Украину.

Ранее РБК-Украина писало, что в школах традиционно поздравляют учителей в пятницу, 3 октября. Ученики готовят концерты, дарят подарки и говорят теплые слова благодарности. Мы собрали лучшие поздравления в прозе и стихах, которые помогут поблагодарить педагогов за их труд.

Также РБК-Украина подготовило гид, какие цветы стоит и не стоит дарить на День учителя. Эксперты советуют избегать растений с резким запахом, траурной символикой или искусственных букетов, вместо этого выбирать сдержанные композиции из роз, астр, хризантем или комнатные растения.

При подготовке материала были использованы следующие источники: wikipedia.org, daytoday.ua, Указ президента Украины № 513/94 "О Дне работников образования".

Читайте РБК-Украина в Google News
Учитель Учительница Образование в Украине
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным