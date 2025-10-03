День учителя 2025 в Україні: історія, традиції та як святкують під час війни

У неділю, 5 жовтня 2025 року, в Україні відзначають День працівників освіти - професійне свято всіх педагогів, викладачів і вихователів. Це щорічна подія, яка вшановує людей, що формують майбутнє покоління та закладають основи розвитку суспільства.

Як з’явився День учителя

Традиція святкувати День учителя бере початок ще у XIX столітті в різних країнах світу, де дні вшанування педагогів приурочувалися до пам’яті видатних діячів освіти. В СРСР офіційно це свято запровадили у 1965 році, а у 1980-му закріпили постановою Верховної Ради.

В Україні День вчителя було встановлено указом президента у 1994 році. Відтоді його щорічно відзначають у першу неділю жовтня.

Традиції святкування

У школах свято часто відзначають у п’ятницю - напередодні офіційної дати. Цей день зазвичай є скороченим і супроводжується концертами, креативними виступами учнів та "Днем самоврядування", коли старшокласники беруть на себе ролі вчителів чи адміністрації школи.

Однак у час повномасштабної війни формат святкування змінився: багато шкіл відмовилися від гучних заходів, обмежуючись теплими словами вдячності, онлайн-зустрічами чи волонтерськими ініціативами. Часто педагоги закликають учнів не купувати їм подарунків, а спрямовувати кошти на допомогу ЗСУ.

Свято у світі

На міжнародному рівні Всесвітній день учителя відзначається 5 жовтня. Його запровадила ЮНЕСКО у 1994 році на честь ухвалення в Парижі Рекомендації щодо статусу вчителів. Цей документ визначив права педагогів, умови їхньої роботи та роль у розвитку суспільства.

У деяких країнах дата святкування інша: наприклад, в Індії - 5 вересня, в Аргентині - 11 вересня. В Україні ж збережено традицію першої неділі жовтня.

Чому це важливо

Сьогодні українські вчителі працюють у складних умовах - під загрозою обстрілів, в укриттях чи онлайн. Вони не лише навчають дітей, а й допомагають їм зберігати відчуття стабільності та віри у майбутнє.

День учителя - нагадування, що праця педагогів має величезне значення для країни, адже саме вони виховують тих, хто будуватиме повоєнну Україну.