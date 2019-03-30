В "день тиші" правоохоронці отримали вже понад 150 скарг

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що у день тиші, напередодні виборів президента України, до поліції вже надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Яровий розповів, що 79 фактів порушень було пов’язані із незаконною агітацією, 8 з підкупом виборців, 2 факти хуліганства, 1 факт погрози фізичної розправи, а також 69 інших фактів порушень.

Також він повідомив, що усі підрозділи МВС продовжують працю у посиленому режимі.

"Під охороною Національної поліції перебуває 29 866 комісій. Для безпеки та порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучено понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях – 518 правоохоронців. Оперативний штаб МВС фіксує та перевіряє 100% повідомлень, які і ті, що надходять на лінію 102, так і ті, які аналітики штабу виявляють у відкритих джерелах", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Яровий додав, що з початку виборчого процесу Нацполіцією було зареєстровано 4891 повідомлень, які пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

"За цими фактами розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів", - повідомив Яровий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 25 березня Національна поліція та МВС перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, що за словами міністра юстиції України Павла Петренка, перед президентськими виборами всі суди країни будуть працювати у спеціальному режимі. У день виборів президента суди будуть працювати цілодобово.