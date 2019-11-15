В день слухань щодо імпічменту штаб Трампа отримав більше 3 млн доларів пожертвувань

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Гроші надійшли на проведення виборчої кампанії Трампа

Передвиборний штаб президента США Дональда Трампа отримав близько 3:1 млн доларів пожертвувань у день перших відкритих слухань у Палаті представників з імпічменту. Про це передає телеканал Fox News.

Посилаючись на керівника передвиборного штабу Трампа Бреда Паскала, телебачення повідомляє, що лише після того, як у вересні спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процесу імпічменту, штаб Трампа, зібрав протягом доби 5 млн доларів пожертвувань.

Також Fox News зазначає, що в третьому кварталі нинішнього року штаб Трампа та Національний комітет Республіканської партії зібрали 125 млн доларів на ведення передвиборчої кампанії. Всього з початку року зібрано 308 млн доларів.

Зазначимо, що Трамп заявив про намір балотуватися на другий термін президентства ще в день інавгурації - 20 січня 2017 року.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп записав відеозвернення до громадян своєї країни. У зверненні він назвав розслідування в рамках імпічменту шахрайством.