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За день окупанти один раз обстріляли прикордоння Сумської області

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (фото: facebook.com\dmytrozhyvytskyy)
Автор: Наталія Гурковська

За весь день четвера, 7 липня, окупанти один раз обстріляли Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Станом на 21:00 ситуація наступна: за день росіяни відкривали вогонь один раз, близько п'ятнадцятої години", - розповів він.

За словами Живицького, окупанти били з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицях одного з сел Шалигінської громади.

"Постраждалих та руйнувань немає", - підкреслив він.

Нагадаємо, РФ постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Тому сьогоднішній одиночний обстріл можна вважати хіба що винятком. Так, наприклад, буквально 6 липня російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області.

Як повідомлялось, раніше область обстріляв російський гелікоптер. Унаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

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Сумская область