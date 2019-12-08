За день до нормандської зустрічі: головні очікування від саміту

Саміт "нормандської четвірки" відбудеться вже завтра в Парижі (Франція). РБК-Україна розбиралося з головними питаннями напередодні першого для президента Володимира Зеленського саміту в цьому форматі.

Де і коли відбудеться саміт

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня в Єлисейському палаці. У канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона відзначили, що зустріч розпочнеться у другій половині дня і пообіцяли опублікувати більш докладну програму.

Зеленський окреслив основні пріоритети

З основними пріоритетами завтрашнього саміту президент України визначився кілька тижнів тому і продовжує повторювати їх, запевняючи, що не має наміру жертвувати національними інтересами.

По-перше, Зеленський буде наполягати на домовленостях про великий обмін полоненими до Нового року. По-друге, повне припинення вогню на Донбасі і подальше розведення сил по всій лінії зіткнення. По-третє, будуть підняті питання місцевих виборів в окупованих районах.

Українська сторона наполягає, що перед цим території мають залишити незаконні збройні формування, Київ повинен відновити контроль над ділянкою кордону з Росією і забезпечити вибори за українськими законами.

Що з підсумковим документом?

Головний інтерес представляє підсумковий документ саміту, оскільки розмови про нього почалися задовго до нормандської зустрічі. На сьогодні російська сторона стверджує, що недоречно говорити про будь-які можливі рішення. Україна, у свою чергу, відзначилася заявою про те, що документ не міститиме юридичних зобов'язань.

Фракції Ради зробили попередження Зеленському

На цьому тижні фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагали від президента на саміті дотримуватися "червоних ліній", не жертвувати національними інтересами і не погоджуватися на компроміси, які поставлять під сумнів європейський курс країни.

Позиція Росії, Німеччини і Франції

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі ще наприкінці жовтня. Будь-яких умов і вимог він не оголошував, однак представники РФ вже заявили, що Москва на саміті буде наполягати на прямих переговорах Києва з окупованим Донбасом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, в цілому, виступає на боці України, але перед самітом зазначила лише те, що на сьогодні немає передумов для скасування санкцій проти Росії, які прив'язані до врегулювання на Донбасі.

Президент Франції Еммануель Макрон теж не йде в розріз із загальноєвропейською позицією, однак заявив, що будь-який діалог з Росією, в тому числі в нормандському форматі, є в інтересах Європи.

Що таке "нормандська четвірка"?

Нормандський формат у складі лідерів Німеччини, Росії, України та Франції по врегулюванню ситуації на Донбасі був запущений в червні 2014 року, а його ініціатором став тодішній французький лідер Франсуа Олланд.

Найтриваліша зустріч "нормандської четвірки" тривала 17 годин в лютому 2015 року, за її результатами був прийнятий так званий "Мінськ-2" - Комплекс заходів щодо виконання мінських угод.

У жовтні того ж року в Парижі лідери погодилися, що мінські угоди не встигнуть виконати за рік, і продовжили їх на 2016 рік. Остання зустріч відбулася в жовтні 2016 року в Берліні на тлі загострення ситуації і зриву розведення сил. Фактично саміт виявився безрезультатним, і Україна та Росія залишилися на своїх позиціях.