День Незалежності 2019: де і коли дивитися онлайн

День Незалежності 2019 традиційно відзначають в столиці 24 серпня, проте в цьому році парад відбудеться без військової техніки.

Де дивитися День Незалежності онлайн

Урочисті заходи на Майдані почнуться вранці 24 серпня. Стежити за парадом до Дня Незалежності 2019 онлайн можна на РБК-Україна.

Також пряму трансляцію маршів 24 серпня в Києві можна буде подивитися в ефірі українських телеканалів "UA: Перший", "Прямий", "1+1" з 09:30.

Онлайн святкування Дня Незалежності буде доступне онлайн на сторінках "Радіо Свобода", "Громадське телебачення", "112 Україна" в YouTube.

Коли та о котрій почнеться парад на День Незалежності

Заходи з нагоди святкування 28-ї річниці незалежності України пройдуть на головній площі Києва. Парад в новому форматі, марш ветеранів АТО, флешмоб і концерт відбудуться на Майдані Незалежності 24 серпня.

О 09:30 біля пам'ятного знака на алеї Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього запланована церемонія покладання квітів, в якій візьмуть участь президент Володимир Зеленський, рідні загиблих учасників Революції Гідності та діти.

Потім на Майдані Незалежності військовий хор виконає Гімн України і буде піднято Національний прапор. Глава держави виступить із зверненням та о 09:50 нагородить видатних українців.

Репетиція "Ходи Гідності" (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Близько 10:00 розпочнеться парад "Хода Гідності" - марш військовослужбовців різних родів військ Збройних сил України, понад 200 зарубіжних військових, дипломатів, а також лікарів, вчителів, спортсменів і представників інших професій, які є гордістю держави.

Об 11:00 Маршем захисників по площі пройдуть ветерани АТО, волонтери, родичі загиблих воїнів на сході України. З ініціативою про його проведення виступили ветеранські організації після рішення Володимира Зеленського скасувати традиційний військовий парад.

Після завершення офіційної частини урочистостей на Майдані Незалежності заплановано музично-танцювальний флешмоб.

Також відбудеться концерт за участю оркестрів та відомих виконавців, серед яких українські зірки опери Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева і Анжеліна Швачка, композитор Мирослав Скорик, Тіна Кароль, група ONUKA.

Як повідомляло РБК-Україна, українці дали оцінку років незалежності країни. Так, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, 26% громадян вважають, що більше було позитивного.

Нагадаємо, що за даними дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", відзначати День Незалежності 2019 збираються 95% українців.