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Альфа-банк, "Ростелеком" и не только. Хакеры ГУР атаковали финсектор России, - источники

Киев, Среда 02 октября 2024 16:55
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Альфа-банк, "Ростелеком" и не только. Хакеры ГУР атаковали финсектор России, - источники Иллюстративное фото: хакеры совершили кибератаку на российский финсектор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины совершил кибератаку на российский финсектор. Нарушена работа банков и не только.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По данным собеседников издания, под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Фото: последствия украинской кибератаки

Такая атака привела к глобальному сбою в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние системы финучреждений.

Фото: жалобы россиян на кибератаку

По данным местных СМИ, в российских банках признают сбой в работе, но причин не называют. Сроки восстановления работы сервисов также не раскрывают.

Что предшествовало

Напомним, украинские хакеры уже несколько раз совершали кибератаки на крупнейшие российские компании, в том числе банки.

В частности, в июле киберкорпус ГУР ударил по финсектору России. Атака длилась неделю. Она стала одной из самых масштабных атак на интернет-инфраструктуру РФ.

Атака повлияла на работу ВТБ-Банка, Альфа-банка, СберБанка, Райффайзен банка, РСХБ Банка, Ак "Барс", Росбанка, Газпромбанка, Т-Банка, іБанка, банка "Дом.рф" и Банка России.

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