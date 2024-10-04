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Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии РФ, - источники

Россия, Пятница 04 октября 2024 10:28
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Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии РФ, - источники Фото: хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков армии РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) атаковали ресурсы поставщиков армии РФ. Кроме них атакован еще ряд ресурсов, обслуживающих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"В результате операции киберспециалистов ГУР МО был атакован ряд вражеских онлайн-ресурсов, имеющих отношение к поставкам оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ", - рассказал источник.

Как сообщает источник в военной разведке, в результате операции, в частности, были получены данные к ресурсу okrug.ru, которые являются поставщиками военного снаряжения и униформы для Министерства обороны РФ.

Также атакованы ресурсы vashhotel.ru, в том числе получен доступ к данным пользователей, в том числе военнослужащим РФ, бронирующим жилье на территории России.

Среди других поражен ресурс Gostpatent.ru, который содержит базу данных зарегистрированных патентов и может представлять интерес для военной разведки. Все эти ресурсы осуществляют деятельность в интересах государства-агрессора и способствуют оккупационной армии РФ.

Вместе с этим в результате киберудара на атакованных ресурсах появилось изображение совы над обезвреженным агрессором.

Кибероперации ГУР

Украинские разведчики постоянно проводят кибероперации в России. Например, в конце сентября хакеры ГУР атаковали более 800 серверов в разных регионах России. Все данные уничтожены без возможности восстановления.

Кроме того, хакеры ГУР атаковали сразу несколько важных серверов в России. А в начале марта хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

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