День Крещения Руси-Украины: традиции, суть праздника и красивые поздравления

15 июля Украина отмечает один из важнейших государственных праздников - День Крещения Руси-Украины. Эта дата, неразрывно связанная с именем святого равноапостольного Великого князя Владимира, является фундаментальной для формирования нашей национальной идентичности, культуры и духовности.
РБК-Украина рассказывает о сути и значении праздника, а также предлагает несколько красивых поздравлений с этим днем.
День Крещения Руси-Украины отмечает историческое событие 988 года, когда князь Владимир Великий принял решение о введении христианства как государственной религии.
Это был не просто религиозный акт, а цивилизационный выбор, который определил дальнейший путь Киевской Руси.
Принятие христианства по византийскому обряду открыло Руси широкие культурные, политические и экономические связи с высокоразвитой Византийской империей и другими европейскими государствами. Это положило конец изоляции и способствовало вхождению в европейское культурное пространство.
Христианство дало мощный толчок развитию письменности (благодаря кириллице), образования, архитектуры, иконописи, литературы и музыки. Храмы и монастыри стали центрами знаний и искусства.
Единая религия способствовала объединению разрозненных славянских племен под единой княжеской властью, что усилило централизацию и стабильность государства.
Введение христианских моральных и этических норм повлияло на все аспекты жизни общества, формируя новую систему ценностей.
Личность князя Владимира, которого Церковь чтит как равноапостольного (то есть равного апостолам в распространении веры), является символом мудрого правителя и строителя, чье решение на века определило духовную и культурную судьбу украинского народа.
В этот день традиционно во всех православных храмах Украины проводятся праздничные литургии и молебны в честь святого Владимира и события Крещения Руси. Верующие молятся за мир в Украине, ее защитников и народ.
Также сегодня проводятся лекции, выставки, конференции, посвященные истории Крещения Руси, ее влияния на украинскую культуру и роль князя Владимира.
Поскольку это также День Украинской Государственности, проходят официальные мероприятия, посвященные истории украинского государства.
До полномасштабного вторжения в крупных городах, особенно в Киеве, проходили торжественные крестные ходы и концерты в честь духовного единства.
В этот знаменательный день поздравьте своих близких и знакомых.
Поздравления в прозе
Нехай світле свято Божого знамення,
Принесе тобі любов і примирення!
З Днем хрещення Русі-України вітаю,
Життя довгого й щасливого бажаю,
Нехай все, про що мріяв(ла), збувається,
А лихе все - позаду лишається.
***
З Днем Хрещення Русі, зі світлим святом,
Хай віра в серці пророста!
Господь хай дарує щастя багато,
І захистить від горя та зла.
***
Злагоди нам, сили й терпіння,
І Перемоги скоріше дождать,
Щоб Україна, як квітка чарівна,
Під мирним небом могла розквітать!
***
Сьогодні згадаєм, як князь Володимир
Приніс нам світло, добро і любов.
Хай Божа опіка буде над миром,
Й щасливою буде Вкраїна знов!
День Крещения Руси-Украины является напоминанием о глубоких исторических и духовных корнях нашего государства, его мощи и несокрушимости духа.
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При написании материала использовались следующие источники: Указ Президента Украины №423/2021 от 24 августа 2021 года, Википедия.