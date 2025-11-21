День Достоинства и Свободы: как две революции изменили Украину и ее будущее

Как началась Оранжевая революция

В ноябре 2004 года страну всколыхнули массовые протесты после второго тура президентских выборов. ЦИК объявила победителем Виктора Януковича, однако многочисленные фальсификации вызвали волну возмущения.

22 ноября сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко вышли на улицы. Протесты охватили крупные города, а центром стал Майдан Независимости.



Оранжевая революция 2004 года (фото: Getty Images)

Под давлением беспрецедентной общественной мобилизации Верховный Суд принял решение о повторном втором туре выборов. По его результатам Ющенко стал Президентом Украины.

В 2005 году он учредил новый государственный праздник - День Свободы.

Путь к Революции Достоинства

Через шесть лет, в 2011-м, тогдашний президент Виктор Янукович отменил День Свободы. А еще через два года именно его решение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС стало катализатором второй революции.

21 ноября 2013 года на Майдане собрались первые протестующие - студенты и активисты. 24 ноября уже более 100 тысяч человек вышли на марш за евроинтеграцию.

В ночь на 30 ноября силовики жестоко разогнали молодежь. Это стало переломным моментом. Протесты переросли из евроинтеграционных в антиправительственные и развернулись по всей стране.



Власть Януковича жестко разгоняла молодежь на Майдане Независимости в 2013 году (фото: РБК-Украина)

Самые трагические дни Революции и бегство Януковича

18-20 февраля 2014 года в центре Киева произошли самые кровавые столкновения. На Институтской снайперы убили более 70 протестующих. Этих людей впоследствии назвали Героями Небесной сотни.

Ночь на 22 февраля стала концом режима - Янукович сбежал из Украины.



Революция Достоинства в Киеве (фото: РБК-Украина)

Почему этот праздник важен

День Достоинства и Свободы - не просто историческая дата. Это напоминание о пути, который Украина прошла к демократии, и о цене, которую заплатила за свою свободу.

Праздник установили Указом Президента Петра Порошенко 13 ноября 2014 года с целью:

утверждения идеалов свободы и демократии;

сохранения памяти о событиях начала XXI века;

чествования мужества и патриотизма граждан;

признания европейского выбора Украины.

Это также дань памяти погибшим героям Революции Достоинства.



Чествование памяти героев Небесной Сотни (фото: РБК-Украина)

Как отмечали в разные годы

2014 год. Первая годовщина была напряженной - родственники Героев Небесной сотни выражали возмущение медленным расследованием преступлений. В Киеве и по всей стране прошли акции памяти.

2015 год. Годовщину сопровождали конфликты: в Кривом Роге - протесты из-за фальсификации выборов, в Херсонской области - столкновения между активистами блокады Крыма и силовиками.

2020 год. В столице активисты устроили автопробег в больницу "Феофания", где лечился президент Зеленский, и прошли шествием по Аллее Героев Небесной сотни.

Что означает День Достоинства и Свободы сегодня

Для украинцев 21 ноября - это день национальной памяти, символ борьбы за свободу и напоминание о том, что демократические ценности нуждаются в защите.

Особенно в условиях полномасштабной войны этот день приобрел новый смысл - как продолжение борьбы за достоинство и свободу, которую украинцы демонстрируют ежедневно.