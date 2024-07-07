ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За день энергетики вернули свет 29 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 07 июля 2024 19:14
UA EN RU
За день энергетики вернули свет 29 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: за день энергетики вернули свет 29 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

6 июля энергетики провели ряд ремонтов электросетей в Днепропетровской и Донецкой области, разрушенных в результате очередных атак россии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вчера враг снова атаковал юг Днепропетровщины дронами и артиллерией. В результате одного из обстрелов был поврежден один из энергообъектов и обесточен целый город.

"Как только получили разрешение на работу от ВСУ и ГСЧС, энергетики ДТЭК Днепровские электросети оперативно провели осмотр и восстановление оборудования. За 3,5 часа вернули электроснабжение более 27 тысяч семей. Сейчас электроснабжение в регионе полностью восстановлено", - сообщают в ДТЭК.

Трудная ситуация сохраняется в Донецкой области. Несмотря на постоянные обстрелы врага, за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение более 2 тысяч домов в 7 прифронтовых населенных пунктах области.

Ежедневно над восстановлениями в области работает около 70 бригад ДТЭК Донецкие электросети. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям Донбасса, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон