День второй. Рада продолжает рассмотрение законопроекта о мобилизации

Что происходит в Раде (информация дополняется по хронологии событий)

(10:22). Командующий Объединенными силами ВСУ выступает в Верховной Раде

Перед рассмотрением законопроекта о мобилизации генерал-лейтенант Юрий Содоль выступает за трибуной.

(10:10). Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, Рада начинает работу и продолжит рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Что было рассмотрено вчера?

Так, еще вчера народные депутаты рассматривали отклоненные правки к законопроекту. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, на это ушло 11 часов, парламентарии, далеко не в полном составе, продолжали работу до поздней ночи.

"Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11 часов", - отметил Железняк.

Он подчеркнул, что в зале до конца оставалось всего 30 депутатов.

"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных... затем 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон... и последнее голосование за законопроект в целом", - проинформировал Железняк.

Сегодня больше интриги

Поскольку все отклоненные правки парламентарии уже рассмотрели, сегодня начинается рассмотрение одобренных профильным Комитетом ВРУ. По словам Железняка, здесь интриги больше, потому что любую такую правку можно поставить в подтверждение.

"Давайте, я объясню на примере. Одна из самых скандальных норм - это то, что даже по сравнению с первым чтением убирается норма о демобилизации. Это делается конкретной правкой. Если кто-то в зале говорит "Друзья, я не согласен", то эта правка ставится на подтверждение. И под нее происходит отдельное голосование. Если оно будет нерезультативным, то есть менее 226 голосов, эта правка взлетает. И норма первого чтения о демобилизации, а именно 36 месяцев по решению Ставки верховного главнокомандующего, заходит в текст", - рассказал он в интервью Radio NV.

После того как Рада пройдет и все эти правки, следующий шаг - это голосование в целом, то есть принятие законопроекта во втором чтении.

В Раду приглашен Сырский и другое военное руководство

Отметим, что вчера Верховная Рада проголосовала за приглашение военного руководства Украины выступить перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 315 парламентариев.

Таким образом, сегодня перед началом "мобилизационного" законопроекта в сессионном зале ожидают "мотивационные выступления" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.

Также в Раде была выдвинута инициатива пригласить еще и министра обороны Рустема Умерова и главу правительства Дениса Шмыгаля, но необходимого количества голосов она не набрала.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению. С главными положениями проекта можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклоняющихся. Каким будет новый закон о мобилизации".

Добавим, самый большой резонанс вызвало то, что из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку заложен срок в 8 месяцев.

Кроме того, вчера Верховная Рада проголосовала за отдельный законопроект в первом чтении за ужесточение ответственности за военные правонарушения. Он предполагает ужесточение штрафов.

Также парламент в первом чтении проголосовал за законопроект о мобилизации осужденных.

Также мы писали, что мобилизационный возраст в Украине снизился до 25 лет (ранее этот возраст составлял 27 лет). Соответствующий закон подписал недавно президент Владимир Зеленский.

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