День второй. Рада продолжает рассмотрение законопроекта о мобилизации

Верховная Рада продолжает работать над законопроектом о мобилизации №10449 во втором чтении. Сегодня парламентарии должны рассмотреть 31 учтенную поправку, а после этого парламенту останется лишь провести голосование в целом.
Что известно о втором дне рассмотрения "мобилизационного" проекта в сессионном зале парламента - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Во время подготовки публикации использовались Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко и Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка и его интервью для NV.
(10:22). Командующий Объединенными силами ВСУ выступает в Верховной Раде
Перед рассмотрением законопроекта о мобилизации генерал-лейтенант Юрий Содоль выступает за трибуной.
(10:10). Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, Рада начинает работу и продолжит рассмотрение законопроекта о мобилизации.
Так, еще вчера народные депутаты рассматривали отклоненные правки к законопроекту. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, на это ушло 11 часов, парламентарии, далеко не в полном составе, продолжали работу до поздней ночи.
"Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11 часов", - отметил Железняк.
Он подчеркнул, что в зале до конца оставалось всего 30 депутатов.
"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных... затем 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон... и последнее голосование за законопроект в целом", - проинформировал Железняк.
Поскольку все отклоненные правки парламентарии уже рассмотрели, сегодня начинается рассмотрение одобренных профильным Комитетом ВРУ. По словам Железняка, здесь интриги больше, потому что любую такую правку можно поставить в подтверждение.
"Давайте, я объясню на примере. Одна из самых скандальных норм - это то, что даже по сравнению с первым чтением убирается норма о демобилизации. Это делается конкретной правкой. Если кто-то в зале говорит "Друзья, я не согласен", то эта правка ставится на подтверждение. И под нее происходит отдельное голосование. Если оно будет нерезультативным, то есть менее 226 голосов, эта правка взлетает. И норма первого чтения о демобилизации, а именно 36 месяцев по решению Ставки верховного главнокомандующего, заходит в текст", - рассказал он в интервью Radio NV.
После того как Рада пройдет и все эти правки, следующий шаг - это голосование в целом, то есть принятие законопроекта во втором чтении.
Отметим, что вчера Верховная Рада проголосовала за приглашение военного руководства Украины выступить перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 315 парламентариев.
Таким образом, сегодня перед началом "мобилизационного" законопроекта в сессионном зале ожидают "мотивационные выступления" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.
Также в Раде была выдвинута инициатива пригласить еще и министра обороны Рустема Умерова и главу правительства Дениса Шмыгаля, но необходимого количества голосов она не набрала.
Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля.
После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.
Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению. С главными положениями проекта можно ознакомиться в отдельном материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклоняющихся. Каким будет новый закон о мобилизации".
Добавим, самый большой резонанс вызвало то, что из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку заложен срок в 8 месяцев.
Кроме того, вчера Верховная Рада проголосовала за отдельный законопроект в первом чтении за ужесточение ответственности за военные правонарушения. Он предполагает ужесточение штрафов.
Также парламент в первом чтении проголосовал за законопроект о мобилизации осужденных.
Также мы писали, что мобилизационный возраст в Украине снизился до 25 лет (ранее этот возраст составлял 27 лет). Соответствующий закон подписал недавно президент Владимир Зеленский.
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