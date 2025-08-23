День Государственного флага Украины 2025: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

День Государственного флага Украины отмечают ежегодно 23 августа, и в этом году мы празднуем его уже 21-й раз. Официальный статус праздник получил благодаря Указу Президента Леонида Кучмы № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

История цветов Государственного флага Украины

Сине-желтые цвета украинского флага имеют глубокие корни и символизируют важные элементы украинской традиции и религии.

Еще со времен Киевской Руси и казачества именно эти цвета использовались на гербах и флагах украинских земель. А официально сине-желтый флаг был признан Центральной Радой 22 марта 1918 года.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году этот флаг стал государственным символом, сочетающим многовековую историю и стремление народа к свободе.

Поздравление в прозе

Вітаю з Днем Державного прапора України та щиро бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих та злачних полів на території країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі та неодмінно дарує натхнення та світлу надію кожному з мешканців держави.

***

Вітаю із Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним та блакитним, а врожай щедрим та багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі та наповнює душу патріотизмом та прагненням до світлого майбутнього.

***

Вітаю з Днем Державного прапора України та побажати хочу щедрих урожаїв жовтих полів, мирного блакитного неба, насичених фарб у житті народу, успішного розвитку країни, веселих пісень та гарних танців, великої гордості та почуття патріотизму у кожного українця за чудовий прапор та чудову країну.

***

Вітаю з Днем державного прапора України та хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним та ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай країна росте та процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі та дарує добру надію українцям на щасливе життя.

Поздравления в стихах

Це прапор - вільної країни,

Це прапор - міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний - символе добра,

А жовтий - золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

***

З далеких часів відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотом цвіте;

Він - символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним здобували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

***

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне -

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині - жито,

По горі - блакить.

Прапор наш - не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині - хліб.

***

Державний прапор України -

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім - небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі - колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

***

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Открытки к празднику