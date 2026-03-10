День Государственного Гимна Украины: когда появился праздник и почему выбрали именно 10 марта

Главное: Почему 10 марта : в этот день песня "Ще не вмерла Україна" впервые прозвучала со сцены.

Истоки праздника

День Государственного Гимна Украины - ежегодный праздник, который отмечают 10 марта.

Именно в этот день - 10 марта 1865 года - в польском городе Перемышль песня "Ще не вмерла Україна" впервые прозвучала со сцены.

Ее исполнили во время торжественного концерта ко дню памяти Тараса Шевченко.

С тех пор это произведение стало неотъемлемым атрибутом национального пробуждения украинского народа.

Официальное признание

В 1917 году "Ще не вмерла Україна" была провозглашена гимном Украинской Народной Республики (УНР). После поражения в национально-освободительной борьбе ее запретили, однако она продолжала жить в эмиграции и подполье.

В 1939 году "Ще не вмерла Україна" стала гимном Карпатской Украины, а во время Второй мировой войны ее исполняли участники украинского национального движения.

Позже, когда ослаб тоталитарный советский режим, впервые после длительного запрета песня публично прозвучала на фестивале "Червона рута" в 1989 году.

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года "Ще не вмерла Україна" спели прямо в зале Верховной Рады.

15 января 1992 года была принята официальная музыкальная редакция гимна, а 6 марта 2003 года утвержден и текст - законом "О Государственном Гимне Украины".

День Государственного Гимна Украины также предлагали установить сначала именно 6 марта.

Однако 7 декабря 2021 года чиновники (во время заседания Кабинета министров Украины) утвердили официальное ежегодное празднование Дня Государственного Гимна 10 марта.

Чем важен этот день

"Песня "Ще не вмерла Україна" за полтора века стала символом борьбы за независимость Украины и национальным гимном", - напомнил ранее глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

Он добавил, что "во время Революции Достоинства и сейчас, когда новые герои воюют за территориальную целостность нашей страны, Гимн имеет особое значение для всех граждан".

"Является тем духовным звеном, которое объединяет их с предыдущими поколениями борцов за свободу", - подчеркнул специалист.

Следовательно, День Государственного Гимна Украины призван почтить историю создания национального славня и подчеркнуть его особую роль - как одного из ключевых символов нашей государственности (наравне с флагом и гербом).

Причем гимн - больше, чем просто песня, ведь отражает:

борьбу за независимость - строки гимна прошли через революции и войны;

национальное единство - его знают и поют украинцы по всему миру;

несокрушимость духа - во время полномасштабной войны его слова звучат еще мощнее.

История Гимна Украины

Государственный Гимн Украины берет свое начало еще в 1862 году, когда украинский этнограф и поэт Павел Чубинский написал стихотворение, которое начиналось словами: "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля".

Считается, что этот текст появился во время одной из встреч украинской интеллигенции в Киеве и быстро распространился среди патриотически настроенных общин.

Репринтное издание львовского журнала "Мета", первая публикация стихотворения 1863 г. (иллюстрация: uk.wikipedia.org/Losth)

Впоследствии стихотворение попало в Западную Украину, где его увидел греко-католический священник и композитор Михаил Вербицкий.

Именно он создал к нему музыку - превратил в песню, которая быстро приобрела популярность среди украинцев и стала позже одним из самых известных символов украинского национального движения.

Партитура для фортепиано и голоса (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

Во второй половине XIX века песню регулярно исполняли во время различных культурных и общественных событий.

Она быстро обрела популярность как в Украине, так и за ее пределами. Уже тогда многие воспринимали ее как неофициальный национальный гимн.

Текст Государственного Гимна Украины

Официально текст Государственного Гимна Украины состоит из первого куплета и припева произведения Чубинского на музыку Вербицкого в редакции, приведенной ниже.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Современная версия Государственного Гимна

В некоторых случаях поется также "полная" или "современная" версия Государственного Гимна.

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Интересные факты о Гимне

Среди интересных фактов о Гимне Украины стоит упомянуть следующие:

сначала музыка к стихотворению Чубинского была написана для гитары;

первую аудиоверсию гимна записали в 1910 году в Германии;

впервые в советское время - в 1989 году - гимн публично исполнил Василий Жданкин;

в 2022 году гимн Украины одновременно исполнили в 50 странах мира, установив тем самым мировой рекорд.

День Государственного Гимна сегодня

Празднование Дня Государственного Гимна Украины может включать различные культурные и просветительские мероприятия.

Так, например, в образовательных учреждениях - проходят тематические занятия о государственной символике.

За границей украинские диаспоры проводят флешмобы, акции и культурные вечера: