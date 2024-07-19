Демонстрирует "открытость и миролюбие": Лукашенко ввел безвиз в Беларусь для 35 стран Европы
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко решил продемонстрировать "открытость и миролюбие" и ввел временный безвизовый режим для граждан 35 государств Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Беларуси.
Как отметили в белорусском МИД, Лукашенко поддержал предложение об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств.
Такое решение было принято якобы для с целью дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия Беларуси, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения.
Безвиз будет действовать до 31 декабря 2024 года. Граждане всех европейских стран из списка могут въезжать и выезжать через любые наземные и воздушные международные пункты пропуска госграницы по действительным документам и находиться на территории страны до 30 дней со дня въезда.
Список стран:
- Австрийская Республика;
- Княжество Андорра; Княжество Андорра;
- Королевство Бельгия;
- Республика Болгария;
- Босния и Герцеговина;
- Государство-город Ватикан;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Венгрия;
- Греческая Республика;
- Королевство Дания;
- Ирландия;
- Республика Исландия;
- Королевство Испания;
- Итальянская Республика;
- Республика Кипр;
- Княжество Лихтенштейн;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Республика Мальта;
- Княжество Монако;
- Королевство Нидерландов;
- Королевство Норвегия;
- Португальская Республика;
- Румыния;
- Республика Сан-Марино;
- Республика Северная Македония;
- Словацкая Республика;
- Республика Словения;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Федеративная Республика Германия;
- Республика Хорватия;
- Чешская Республика;
- Швейцарская Конфедерация;
- Королевство Швеция;
- Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).
Беларусь помогает России в войне
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь поддерживает страну-агрессора, организуя совместные "учения" с Россией с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские пограничники усиливают охрану границы.
Недавно Лукашенко заявил, что Белоруссия "не хочет воевать", но готовится к этому. Он также отметил, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильных действиях Беларуси, подчеркнув, что его страна никому не угрожает.
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