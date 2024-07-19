Демонструє "відкритість та миролюбність": Лукашенко ввів безвіз у Білорусь для 35 країн Європи
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати "відкритість та миролюбність" та ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян 35 держав Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Білорусі.
Як зазначили у білоруському МЗС, Лукашенко підтримав пропозицію про встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав.
Таке рішення було прийнято нібито для з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності Білорусі, а також для спрощення міжлюдських контактів і поліпшення свободи пересування.
Безвіз буде діяти до 31 грудня 2024 року. Громадяни всіх європейських країн зі списку можуть в'їжджати і виїжджати через будь-які наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону за дійсними документами та перебувати на території країни до 30 днів з дня в'їзду.
Список країн:
- Австрійська Республіка;
- Князівство Андорра;
- Королівство Бельгія;
- Республіка Болгарія;
- Боснія і Герцеговина;
- Держава-місто Ватикан;
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
- Угорщина;
- Грецька Республіка;
- Королівство Данія;
- Ірландія;
- Республіка Ісландія;
- Королівство Іспанія;
- Італійська Республіка;
- Республіка Кіпр;
- Князівство Ліхтенштейн;
- Велике Герцогство Люксембург;
- Республіка Мальта;
- Князівство Монако;
- Королівство Нідерландів;
- Королівство Норвегія;
- Португальська Республіка;
- Румунія;
- Республіка Сан-Марино;
- Республіка Північна Македонія;
- Словацька Республіка;
- Республіка Словенія;
- Фінляндська Республіка;
- Французька Республіка;
- Федеративна Республіка Німеччина;
- Республіка Хорватія;
- Чеська Республіка;
- Швейцарська Конфедерація;
- Королівство Швеція;
- Естонська Республіка (у тому числі особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).
Білорусь допомагає Росії у війні
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь підтримує країну-агресора, організовуючи спільні "навчання" з Росією з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники посилюють охорону кордону.
Нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусь "не хоче воювати", але готується до цього. Він також зазначив, що критика з боку "недружніх країн" свідчить про правильні дії Білорусі, підкресливши, що його країна нікому не загрожує.
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