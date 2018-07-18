Демократи хочуть викликати на слухання в Конгрес перекладача на зустрічі Трампа і Путіна

Новини Політика 18.07.2018 - 06:57
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Сенатори бажають знати, що Трамп пообіцяв президенту РФ від імені США під час зустрічі сам-на-сам

У США сенатор від Демократичної партії Джані Шахін закликала викликати на слухання в Конгрес офіційного перекладача з боку Сполучених Штатів, який був присутній на приватній зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі. Про це вона написала у Twitter.

"Я закликаю на слухання перекладача з боку США на зустрічі Трампа і Путіна, щоб дізнатися, що вони обговорювали в приватному порядку", - написала Шахін.

Вона додала, що перекладач може допомогти визначити, зокрема, що глава Білого дому пообіцяв президенту РФ від імені Сполучених Штатів.

Її однопартійці в Конгресі підтримали ініціативу.

Так, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запропонував провести слухання взагалі з усіма високопоставленими членами делегації, присутніми на зустрічі Трампа з Путіним і закликав республіканців приєднатися до ініціативи.

"Де нотатки приватної розмови президента? З чим погодився Дональд Трамп? Чи були держсекретар Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман або інші поінформовані потім? Республіканці повинні приєднатися до нас із проханням про слухання, щоб дізнатися все про те, що відбувалося за зачиненими дверима", - написав Шумер у Twitter.

Нагадаємо, на саміті в Гельсінкі американський президент Дональд Трамп проігнорував більшість підготовлених пропозицій з метою формування жорсткої позиції щодо глави Російської Федерації Володимира Путіна.

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Теги:  Володимир Путін,  Конгресс США,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС