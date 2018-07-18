Демократи хочуть викликати на слухання в Конгрес перекладача на зустрічі Трампа і Путіна

Сенатори бажають знати, що Трамп пообіцяв президенту РФ від імені США під час зустрічі сам-на-сам

У США сенатор від Демократичної партії Джані Шахін закликала викликати на слухання в Конгрес офіційного перекладача з боку Сполучених Штатів, який був присутній на приватній зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі. Про це вона написала у Twitter.

"Я закликаю на слухання перекладача з боку США на зустрічі Трампа і Путіна, щоб дізнатися, що вони обговорювали в приватному порядку", - написала Шахін.

Вона додала, що перекладач може допомогти визначити, зокрема, що глава Білого дому пообіцяв президенту РФ від імені Сполучених Штатів.

i'm calling for a hearing with the U. S. interpreter who was present during President Trump's s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 17, 2018

Її однопартійці в Конгресі підтримали ініціативу.

Так, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запропонував провести слухання взагалі з усіма високопоставленими членами делегації, присутніми на зустрічі Трампа з Путіним і закликав республіканців приєднатися до ініціативи.

"Де нотатки приватної розмови президента? З чим погодився Дональд Трамп? Чи були держсекретар Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман або інші поінформовані потім? Республіканці повинні приєднатися до нас із проханням про слухання, щоб дізнатися все про те, що відбувалося за зачиненими дверима", - написав Шумер у Twitter.

Where are the notes from the president's private mtg? What did @realDonaldTrump agree to? Were @SecPompeo, Amb. Jon Huntsman or others briefed afterwards? @SenateMajLdr should join us in requesting a hearing to learn the full extent of what happened behind closed doors; — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 17, 2018

Нагадаємо, на саміті в Гельсінкі американський президент Дональд Трамп проігнорував більшість підготовлених пропозицій з метою формування жорсткої позиції щодо глави Російської Федерації Володимира Путіна.