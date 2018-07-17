Трамп на зустрічі з Путіним проігнорував підготовлені жорсткі заяви, - WP

Перед самітом були підготовлені більше ста сторінок матеріалів щодо таких заяв

На саміті в Гельсінкі американський президент Дональд Трамп проігнорував більшість підготовлених пропозицій з метою формування жорсткої позиції щодо глави Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на джерела.

Так, повідомляється, що перед самітом були підготовлені більше ста сторінок матеріалів.

"Перед самітом для Трампа були підготовлені більше 100 сторінок матеріалів, які були направлені на формування більш жорсткої позиції щодо Путіна, однак президент (США, - ред.) проігнорував їх", - повідомляє видання.

Джерело WP підкреслює, що голова США на прес-конференції сказав протилежне тому, що було заплановане. За інформацією іншого співрозмовника, "всі навколо Трампа" закликали його зайняти жорстку позицію щодо Путіна.

Також вказано, що у понеділок радники Трампа обговорили з американським президентом ряд питань: від анексії Росією Криму до російського втручання РФ у вибори США. Проте врешті-решт Трамп вирішив зробити так, як він вважає за потрібне.

При цьому у Білому домі в свою чергу заперечили, що Трамп діяв одноосібно.

Нагадаємо, сенатор Конгресу США, представник Республіканської партії Джон МакКейн розкритикував прес-конференцію президента США Дональда Трампа у Гельсінкі (Фінляндія), назвавши її одним із найганебніших виступів.