В Демократичній Республіці Конго базу миротворців ООН обстріляли з мінометів

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Інформація про жертви та поранених не надходила

В місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) база миротворців ООН була обстріляна з мінометів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник армії ДРК Мака Хазукая повідомив, що в районі бази була введена комендантська година, армією було взято ситуацію під свій контроль. В даний час інформація про жертви чи постраждалих, а також хто міг вчинити обстріл, не надходила.

Повідомляється, що "блакитні каски" з 13 листопада проводять на сході ДРК спільну операцію з місцевими збройними силами проти бойовиків угрупування "Альянс демократичних сил". Вони активно діють у регіоні з 1996 року, а до їх складу входять угандійські ісламістські фундаменталісти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Демократичній Республіці Конго загинули 7 миротворців ООН. Представник ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що ще кілька конголезців були вбиті і поранені в ході спільної операції проти повстанського угрупування.