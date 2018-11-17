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В Демократической Республике Конго базу миротворцев ООН обстреляли из минометов

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 05:31
В Демократической Республике Конго базу миротворцев ООН обстреляли из минометов
Иллюстративное фото (AFP)

Информация о жертвах и раненых не поступала

В городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) база миротворцев ООН была обстреляна из минометов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель армии ДРК Мака Хазукая сообщил, что в районе базы был введен комендантский час, армией было взято ситуацию под свой контроль. В настоящее время информация о жертвах или пострадавших, а также кто мог совершить обстрел, не поступала.

Сообщается, что "голубые каски" с 13 ноября проводят на востоке ДРК совместную операцию с местными вооруженными силами против боевиков группировки "Альянс демократических сил". Они активно действуют в регионе с 1996 года, а в их состав входят угандийские исламистские фундаменталисты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Демократической Республике Конго погибли 7 миротворцев ООН. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что еще несколько конголезцев были убиты и ранены в ходе совместной операции против повстанческой группировки.

 

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