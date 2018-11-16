У Конго загинули 7 миротворців ООН

Фото: Конго (AFP)

Під час спецоперації в Конго загинули миротворці ООН

У Конго в ході спецоперації загинули семеро миротворців Організації Об'єднаних Націй, ще десять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Представник ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що ще кілька конголезців були вбиті і поранені в ході спільної операції проти повстанського угрупування.

Було убито шість миротворців з Малаві і один з Танзанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час незалежності України в операціях в різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців. З перших років незалежності Україна стала частиною зусиль ООН з підтримання миру і безпеки.

За офіційними даними Міністерства оборони України, з 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 44 тис. українських військових, з яких 54 загинули. На сьогодні Україна бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.