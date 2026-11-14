Демократы обязали Маска сохранить документы о доступе Украины к Starlink, - WSJ

Согласно письму, с которым ознакомилось издания, законодатели требуют от Маска сохранить все документы и записи, связанные с ограничениями, введенными SpaceX в отношении использования Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

В письме указывается, что перебои в работе сервисов были с 13 по 24 октября, а также 12 ноября, что в свою очередь затруднило проведение военных операций Украины.

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, порождают тревожную вероятность того, что эти уязвимости сохранятся даже в системах, на которые полагается правительство США", - написали в письме к Маску сенаторы Жанна Шахин и Крис Кунс.

Также они раскритиковали "непрозрачность процесса принятия решений" и попросили Маска сообщить, санкционировал ли эти ограничения кто-либо за пределами SpaceX.

В частности, нужно предоставить значительную часть документов компании, начиная с 1 сентября, включая всю переписку, связанную со Starlink и Starshield для Украины, а также переписку непосредственно между Маском, руководителями SpaceX, Белым домом или Пентагоном.

Выполнить требования и ответить на конкретные вопросы надзора бизнесмен должен к 30 ноября.

Издание отметило, что ранее в октябре Маск уже распорядился замедлить работу Starlink, но позже президент США Дональд Трамп позвонил ему и попросил отменить это решение.

Также WSJ добавило, что в январе, когда демократы получат контроль над Конгрессом, они намерены начать серию расследований по поводу действий администрации Трампа в отношении Украины.