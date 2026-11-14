RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Демократы обязали Маска сохранить документы о доступе Украины к Starlink, - WSJ

04:11 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Илон Маск (Getty Images)

Сенаторы-демократы обязали миллиардера Илона Маска сохранить документы SpaceX, которые касаются предполагаемых ограничений Starlink для Украины, так как это в октябре и ноябре помешало ВСУ проводить операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно письму, с которым ознакомилось издания, законодатели требуют от Маска сохранить все документы и записи, связанные с ограничениями, введенными SpaceX в отношении использования Украиной спутниковых сервисов Starlink и Starshield.

В письме указывается, что перебои в работе сервисов были с 13 по 24 октября, а также 12 ноября, что в свою очередь затруднило проведение военных операций Украины.

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, порождают тревожную вероятность того, что эти уязвимости сохранятся даже в системах, на которые полагается правительство США", - написали в письме к Маску сенаторы Жанна Шахин и Крис Кунс.

Также они раскритиковали "непрозрачность процесса принятия решений" и попросили Маска сообщить, санкционировал ли эти ограничения кто-либо за пределами SpaceX.

В частности, нужно предоставить значительную часть документов компании, начиная с 1 сентября, включая всю переписку, связанную со Starlink и Starshield для Украины, а также переписку непосредственно между Маском, руководителями SpaceX, Белым домом или Пентагоном.

Выполнить требования и ответить на конкретные вопросы надзора бизнесмен должен к 30 ноября.

Издание отметило, что ранее в октябре Маск уже распорядился замедлить работу Starlink, но позже президент США Дональд Трамп позвонил ему и попросил отменить это решение.

Также WSJ добавило, что в январе, когда демократы получат контроль над Конгрессом, они намерены начать серию расследований по поводу действий администрации Трампа в отношении Украины.

Что еще важно знать

Напомним, на днях Украина вновь столкнулась с ограничениями скорости работы Starlink и Starshield над временно оккупированной украинской территорией. Минобороны страны уже обратилось к SpaceX и Пентагону за разъяснениями по поводу ограничений.

Также Axios узнало, что после начала новых ограничений, уже на третий день из-за этого срывались 100% операций Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Демократическая партия СШАStarlinkВойна в Украине