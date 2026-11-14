Демократи зобов'язали Маска зберегти документи про доступ України до Starlink, - WSJ

Сенатори-демократи зобов'язали мільярдера Ілона Маска зберегти документи SpaceX, які стосуються передбачуваних обмежень Starlink для України, оскільки це у жовтні та листопаді завадило ЗСУ проводити операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Згідно з листом, з яким ознайомилося видання, законодавці вимагають від Маска зберегти всі документи та записи, пов'язані з обмеженнями, запровадженими SpaceX щодо використання Україною супутникових сервісів Starlink та Starshield.
У листі вказується, що перебої у роботі сервісів були з 13 по 24 жовтня, а також 12 листопада, що ускладнило проведення військових операцій України.
"Обмеження, запроваджені у жовтні та листопаді, породжують тривожну ймовірність того, що ці вразливості збережуться навіть у системах, на які покладається уряд США", - написали в листі до Маски сенатори Жанна Шахін та Кріс Кунс.
Також вони розкритикували "непрозорість процесу прийняття рішень" і попросили Маска повідомити, чи ці обмеження санкціонував хтось за межами SpaceX.
Зокрема, потрібно надати значну частину документів компанії, починаючи з 1 вересня, включаючи все листування, пов'язане зі Starlink та Starshield для України, а також листування безпосередньо між Маском, керівниками SpaceX, Білим домом чи Пентагоном.
Виконати вимоги та відповісти на конкретні питання нагляду бізнесмен має до 30 листопада.
Видання зазначило, що раніше у жовтні Маск вже розпорядився уповільнити роботу Starlink, але пізніше президент США Дональд Трамп зателефонував йому та попросив скасувати це рішення.
Також WSJ додало, що у січні, коли демократи отримають контроль над Конгресом, вони мають намір розпочати серію розслідувань щодо дій адміністрації Трампа щодо України.
Нагадаємо, днями Україна знову зіткнулася з обмеженнями швидкості роботи Starlink та Starshield над тимчасово окупованою українською територією. Міноборони країни вже звернулося до SpaceX та Пентагону за роз'ясненнями щодо обмежень.
Також Axios дізналася, що після початку нових обмежень вже на третій день через це зривалися 100% операцій України.