Демократи зобов'язали Маска зберегти документи про доступ України до Starlink, - WSJ

Згідно з листом, з яким ознайомилося видання, законодавці вимагають від Маска зберегти всі документи та записи, пов'язані з обмеженнями, запровадженими SpaceX щодо використання Україною супутникових сервісів Starlink та Starshield.

У листі вказується, що перебої у роботі сервісів були з 13 по 24 жовтня, а також 12 листопада, що ускладнило проведення військових операцій України.

"Обмеження, запроваджені у жовтні та листопаді, породжують тривожну ймовірність того, що ці вразливості збережуться навіть у системах, на які покладається уряд США", - написали в листі до Маски сенатори Жанна Шахін та Кріс Кунс.

Також вони розкритикували "непрозорість процесу прийняття рішень" і попросили Маска повідомити, чи ці обмеження санкціонував хтось за межами SpaceX.

Зокрема, потрібно надати значну частину документів компанії, починаючи з 1 вересня, включаючи все листування, пов'язане зі Starlink та Starshield для України, а також листування безпосередньо між Маском, керівниками SpaceX, Білим домом чи Пентагоном.

Виконати вимоги та відповісти на конкретні питання нагляду бізнесмен має до 30 листопада.

Видання зазначило, що раніше у жовтні Маск вже розпорядився уповільнити роботу Starlink, але пізніше президент США Дональд Трамп зателефонував йому та попросив скасувати це рішення.

Також WSJ додало, що у січні, коли демократи отримають контроль над Конгресом, вони мають намір розпочати серію розслідувань щодо дій адміністрації Трампа щодо України.