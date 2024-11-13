Демократы признали маловероятной победу на выборах в Палату представителей США, - CNN

По информации двух источников издания, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис признал, что его партии скорее всего не удастся вернуть большинство в нижней палате Конгресса США.

По словам Джеффриса, победа демократов на выборах математически возможна, но "маловероятна".

"Вся вина лежит на мне", - отметил он во время закрытой встречи с демократами.

CNN обратило внимание, что это первое выступление Джеффриса перед членами партии и первый раз, когда демократы признали, что им не удастся вернуть большинство.