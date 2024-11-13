Демократи визнали малоймовірною перемогу на виборах до Палати представників США, - CNN

Перемога демократів на виборах до Палати представників США є малоймовірною. Це вже визнали й у самій Демократичній партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За інформацією двох джерел видання, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс визнав, що його партії, швидше за все, не вдасться повернути більшість у нижній палаті Конгресу США.
За словами Джеффріса, перемога демократів на виборах математично можлива, але "малоймовірна".
"Вся вина лежить на мені", - зазначив він під час закритої зустрічі з демократами.
CNN звернула увагу, що це перший виступ Джеффріса перед членами партії та вперше, коли демократи визнали, що їм не вдасться повернути більшість.
Нагадаємо, у США минулого тижня відбулися не лише президентські вибори, а й вибори до Сенату та Палати представників.
Станом на сьогодні невідомо, хто займе ще 12 місць у Палаті представників. За республіканцями вже 216 місць, а за демократами - 210.
Для більшості у Палаті представників Республіканської партії необхідно отримати ще два місця.
При цьому вже відомо, що республіканці отримали більшість у Сенаті.
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