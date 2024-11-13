Демократи визнали малоймовірною перемогу на виборах до Палати представників США, - CNN

За інформацією двох джерел видання, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс визнав, що його партії, швидше за все, не вдасться повернути більшість у нижній палаті Конгресу США.

За словами Джеффріса, перемога демократів на виборах математично можлива, але "малоймовірна".

"Вся вина лежить на мені", - зазначив він під час закритої зустрічі з демократами.

CNN звернула увагу, що це перший виступ Джеффріса перед членами партії та вперше, коли демократи визнали, що їм не вдасться повернути більшість.