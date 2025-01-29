Демократы в Сенате заблокировали законопроект о санкциях против МУС

Лидер большинства в Сенате Джон Тун раскритиковал решение суда перед голосованием, заявив, что установление "моральной эквивалентности" между израильскими лидерами и ХАМАСом "выходит за рамки дозволенного".

Демократы, понимая, что республиканцы расценят их голоса против законопроекта как антиизраильские, несколько дней боролись за то, как с этим справиться.

В конце концов, единственным демократом, который поддержал законопроект, был сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании. Таким образом, документу не хватило 60 голосов для дальнейшего утверждения. Окончательный результат голосования был 54-45.

"Я не знаю, почему кто-то не хотел бы проголосовать за это и поддержать Израиль", - сказал Феттерман, который твердо стоит на позициях произраильской ориентации.

Двое сенаторов-новичков от Демократической партии Элисса Слоткин из Мичигана и Рубен Гальего из Аризоны, которые поддержали законопроект в прошлом году, когда находились в Палате представителей, также проголосовали против документа.

Демократ Джон Оссофф, который баллотируется на переизбрание в Джорджии, не голосовал.

Сенатор Джин Шахин, ведущий демократ в Сенатском комитете по международным отношениям, баллотирующаяся на переизбрание в Нью-Гемпшире, вела переговоры с республиканцами, пытаясь найти компромисс касательно законопроекта. Однако незадолго до голосования переговоры сорвались, и Шахин и другие демократы, которые участвовали в переговорах объявили, что будут голосовать "против".

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выступил в зале за несколько минут до голосования и сказал, что законопроект был "плохо разработан и очень проблематичен". Он пожаловался, что республиканцы отказались внести незначительные изменения в документ, чтобы заручиться поддержкой демократов.

Нацеленность МУС на Нетаньяху вызвала негативную реакцию со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе. Аналогичный законопроект был принят Палатой представителей ранее в январе с результатом 243-140 голосов, причем 45 демократов голосовали вместе с республиканцами.

На последней сессии Конгресса Палата представителей приняла законопроект о санкциях МУС 247 голосами против 55, 42 демократа присоединились к республиканцам. Однако документ не был вынесен на голосование в Сенате, который в то время находился под контролем демократов.

Республиканцы в Конгрессе вернулись к этому вопросу теперь, когда они контролируют и Палату представителей, и Сенат.