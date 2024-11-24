В Сенате США угрожают странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм угрожает странам, готовым арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он утверждает, что будут введены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в эфире Fox News.

"Если вы, как государство, поможете МУС привести в исполнение ордер на арест Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) и Галланта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МУС-изгоем и Америкой", - заявил сенатор.

Грэм отметил, что разрабатывает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном закон. Он предусматривает санкции против стран, помогающих в аресте любого политика в Израиле.

"Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - сказал Грэм.