В Сенате США угрожают странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм угрожает странам, готовым арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он утверждает, что будут введены санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в эфире Fox News.
"Если вы, как государство, поможете МУС привести в исполнение ордер на арест Биби (прозвище Нетаньяху, - ред.) и Галланта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МУС-изгоем и Америкой", - заявил сенатор.
Грэм отметил, что разрабатывает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном закон. Он предусматривает санкции против стран, помогающих в аресте любого политика в Израиле.
"Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции", - сказал Грэм.
Ордеры МУС
На этой неделе Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
Президент и правительство Израиля подвергли резкой критике Международный уголовный суд и обвинили его в антисемитизме. В США также возмутились из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта.
При этом в Канаде и странах Европы намекают, что готовы арестовать Нетаньяху.
Детальнее о том, что означает ордер МУС и могут арестовать премьера Израиля - в материале РБК-Украина.
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