Демократы планируют объявить импичмент Хегсету из-за войны с Ираном

По словам Яссамин Ансари (демократии от Аризоны), на следующей неделе она внесет проект резолюции с целью отставки Хегсета за "неоднократное нарушение присяги и долга перед конституцией".

"Безрассудное подвергание Хегсетом опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основанием для импичмента и отстранения от должности", - сказала она.

Также демократка призвала кабинет министров применить 25-ю поправку к конституции США, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от должность за его "безумные заявления" о войне.

"25-я поправка существует не просто так; кабинет должен ею воспользоваться. На кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", - добавила Ансари.

Однако Axios отмечает, что для импичмента необходимо две трети голосов в Сенате. Но учитывая, что обе палаты под контролем республиканцев - попытка Ансари объявить импичменте крайне маловероятна.

Также нет никаких реальных шансов на то, что кабмин, состоящий из людей лояльных к Трампу, воспользуется 25-й поправкой к Конституции для его импичмента.

Издание добавило, что Ансари уже не первый член Демократической партии среди тех, кто предлагали импичмент Хегсету.