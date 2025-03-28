Демобилизация в Украине: что известно о новом законопроекте

"Министерство обороны вместе с Генеральным штабом ведет работу по подготовке этого законопроекта", - сказала она.

По ее словам, позиция Генерального штаба, позиция главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они ответственны за успех военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими.

"Я бы хотела сказать, что это важнейший законопроект, мы понимаем его социальную значимость и для наших военных. И для Министерства обороны, для Генерального штаба здесь нужна совместная работа, мы ее очень быстро ведем", - добавила Черногоренко.