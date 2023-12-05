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Демилитаризация Крыма продолжается. В ГУР высказались об ударе по нефтебазе в Феодосии

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинский удар по нефтебазе россиян во временно оккупированной Феодосии является продолжением процесса демилитаризации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсова попросили прокомментировать атаку дронов на "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

"Мы говорим о продолжении плановой работы Сил безопасности и обороны по демилитаризации Крыма от российских захватчиков. Более подробная информация будет позже", - подчеркнул Юсов. 

Что предшествовало

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что сегодня, 5 декабря, Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки ударили дронами по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии

Согласно информации источников, последствия для россиян довольно существенные. На территории терминала расположено около 30 резервуаров топлива.

Этот инфраструктурный объект обеспечивает топливом российские войска.

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